Elettrico, tutto da rifare a tutela dei consumatori

Quelle più ricche dispongono di sempre maggiori risorse economiche mentre il reddito disponibile per le altre è inferiore. Insomma, concentrazione della ricchezza ancora più netta. Le keynesian redistribuzione del reddito con stimolo della domanda favorito da investimenti pubblici, per il momento rimane in panchina, invece tornerebbe molto utile perché la guerra in Ucraina ha dato un altro colpo alla crescita economica.

Una società, già con delle fragilità, deve ora fronteggiare anche l’aumento dei costi energetici e delle materie prime. L’inflazione sale e la capacità di spesa diminuisce ulteriormente: tutti vengono colpiti, ma le classi ad alto reddito dispongono di capacità di resistenza ignota rispetto alle altre. In questo quadro l’automobilista medio è penalizzato due volte: come consumatore e in quanto automobilista.

I prezzi delle auto sono aumentati molto. Chi vuole acquistare una vettura oggi, paga più o meno due volte il prezzo che avrebbe pagato anni fa. La gestione di un’auto poi è più cara che in passato. Il prezzo del carburante è insostenibile e gli effetti si vedono sui chilometri percorsi dalle auto, diminuiti di molto. In tutto ciò la corsa all’elettrico rimane in piedi e gli investimenti delle Case sono per l’elettrico.

La domanda che sporge spontanea è se non sia il caso di azzerare tutto, rifare i calcoli, impostare una strategia che includa di nuovo la progettazione di prodotti anche per le classi con livello di reddito più basso senza abbandonare l’obiettivo dell’aria pulita. Un ventaglio di tecnologie di prodotti elettrificati già esiste, per garantire aria pulita e sostenibilità economica ma senza lasciare il consumatore al suo destino.