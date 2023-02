Senza incentivi elettrico in calo anche in Germania

In Italia, per il momento, l’elettrico si vende molto poco. Dalle ultime indagini condotte da Aretè un italiano su cinque aspira ad un elettrico nel 2023 ma i nostri connazionali ne comprano si e no il 3%. È troppo caro è c’è ancora molto timore di restare a secco di energia elettrica con un punto di ricarica lontano o non conosciuto. Si cominciano a vedere in giro più colonnine nelle arterie di comunicazione e traffico, ma non ancora abbastanza in città. Rimane sempre da capire il costo dell’energia e se la fonte produttiva è rinnovabile. In Europa, di elettrico se ne vende di più, il 14% del mercato, mentre l’ibrido è all’8,7%, la benzina vende meno ma sempre tanto, cioè il 47%, col Diesel sceso al 18% . I modelli più venduti sono i Suv medi e piccoli, molto aumentati nel 2022, mentre le berline piccole e compatte sono in diminuzione.