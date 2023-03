Si venda elettrico non per dovere ma per i valori

Passare al 100% elettrico dal 2035, oggi appare irrealizzabile. Ma visto che si produce, meglio venderlo con un processo corretto. Le Case auto si organizzano da sempre per presentare al mercato i valori tangibili/ tecnici e intangibili/emotivi delle vetture. I primi sono la base credibile del rapporto con il consumatore finale ma i secondi sono quelli che determinano il valore, il riconoscimento e la differenziazione del brand dagli altri sul mercato. E non caso sono i più difficili da trovare e comunicare. I valori intangibili sono fondamentali nell’orientare i consumatori. Questi li riconoscono e ne parlano creando un carattere unico ed esclusivo. È così che il prodotto si fa brand, passando dalle caratteristiche tecniche, più facilmente replicabili, al valore del brand non replicabile. Unico perché individua in maniera esclusiva quel produttore.

Per decenni si è lavorato su questo modello e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora il passaggio dalle auto a combustione interna a quelle ibride ed elettriche richiede, fronte Case, lo sviluppo di un modello di comunicazione basato sugli stessi valori. Ora, dopo un periodo iniziale difficile, le ibride sono comunicate in maniera credibile ed esaustiva. Per le elettriche c’è ancora da lavorare molto: il mercato le recepisce come un dovere. Passa il messaggio di doverle comprare forzatamente, anche fra dubbi legittimi, perché deve contribuire a salvare il pianeta. In sè il concetto è corretto ma non raggiunge l’obiettivo di individuare i valori tangibili ed intangibili del brand elettrico. Per vendere l’elettrico serve un processo di vendita dedicato, che consenta il passaggio da prodotto a brand. Possibile solo con un processo di vendita che parli anche dei valori emotivi. Ogni brand, per passare dal dovere al piacere di acquistare elettrico, organizzi prove di elettriche a tutti i clienti interessati, facendo loro comprendere i valori di questo tipo di auto.