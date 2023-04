La miopia UE e il rischio demotorizzazione

In questo modo più della metà del mercato non avrà il prodotto adatto per le proprie esigenze e disponibilità economiche. Di questo passo si rischia un processo lento ma micidiale di demotorizzazione, dove le classi meno abbienti non avranno più accesso alla mobilità privata. Prima della pandemia in Europa il parco auto vecchio e poco sicuro veniva rinnovato ad un tasso annuale elevato.

Ora in Europa si vendono circa tre milioni di vetture in meno dell’era pre-Covid, di cui mezzo milione in Italia. Di questo passo e con la corsa all’elettrico, imposta dalla UE con un diktat, ci troveremo con un parco vecchissimo e con milioni di persone provate dell’accesso alla mobilità privata. Il trasporto pubblico solo in parte può accogliere le esigenze di mobilità dei cittadini ed il suo rafforzamento richiede investimenti infrastrutturali e in materiali enormi che il Bilancio del nostro Paese non è in grado di stanziare. Il 2035 tutto elettrico è un problema ma il prezzo delle auto è ancora più grande. Tesla ci mette una pezza e afferma che presto produrrà in quantità batterie a prezzi molto bassi e VW ha annunciato un paio di prodotti elettrici sui ventimila euro e poco più. La sensazione è che la UE abbia fatto un clamoroso autogol con la politica dei divieti in un settore industriale così strategico