Elettrico, serve cultura e tempo per il decollo

In marzo il mercato italiano è cresciuto molto rispetto al 2022, ma non è ancora al livello pre-pandemia. La metà del mercato sceglie vetture tradizionali, l'altra metà l'ibrido, l'elettrico e l'ibrido con la spina. L'ibrido pesante è intorno al 10%, quello leggero, meno caro, è tre volte tanto. Il mercato conferma che le scelte dei consumatori sono influenzate dai prezzi. Un 30% desidera l'elettrico, ma non a questi prezzi. L'elettrico è per gli alto spendenti che comperano soprattutto la Tesla, il brand elettrico più venduto in marzo: il suo processo di vendita molto digital funziona tra prezzi fissi, spiegazione del prodotto digitale e conferma con prova su strada prenotata sul web. Ho avuto modo di provare altre vetture elettriche in questi giorni. Impressionanti accelerazione e ripresa. Le elettriche più evolute, in città hanno un sistema di recupero dell'energia che ne aumenta l'autonomia. Certo rimangono tutti i problemi ampiamente discussi come riserva, tempi di ricarica e così via, ma siamo all'inizio dello sviluppo tecnologico e ci sono ampi margini di miglioramento tra batterie, autonomia, prodotto e prezzi. E i cinesi sono i più attrezzati per questo tipo di prodotto.