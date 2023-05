Senza prezzi più bassi, il mercato non crescerà

Le immatricolazioni di automobili sono in netto miglioramento nei primi 4 mesi di quest'anno, rispetto al 2022. Questo dato va tuttavia analizzato in profondità. Il traffico nei saloni e i contratti, dopo una impennata in gennaio, sono qusi dimezzati. In gennaio si è usufruito degli incentivi per l'endotermico, che tuttavia si sono esauriti in poche settimane. Gli incentivi dell'elettrico non producono aumenti della domanda, nella formulazione attuale.