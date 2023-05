L’elettrico si può vendere solo con servizi e aiuti

La scena mediatica è dominata dalle vetture elettriche ma la difficile accessibilità a queste auto non permette di far decollare i volumi nel nostro Paese. In Europa se ne vendono un po’ di più, ma il problema dei volumi rimane. La barriera principale resta il prezzo d’acquisto. Ma anche a prezzi più bassi autonomia, punti e tempi di ricarica sono scogli da superare. Con l’elettrico si entra in un mondo nuovo, per i più complicato e molto diverso da quello abituale.

Delle auto a combustione interna si conosce tutto il processo. Si fa benzina in varie stazioni di rifornimento in pochi minuti, si possono scegliere i carburanti più convenienti di cui si conosconio i listini. Per il post vendita ci si rivolge al concessionario, si prenota la manutenzione programmata, che spesso si completa in un’attesa di un paio di ore. Si conoscono i parametri di utilizzo di pneumatici, cambio olio e così via. In definitiva, si gestisce in consapevolezza e senza ansia.

Per l’elettrico, no. È un mondo nuovo di cui non si conosce nulla. Affrontare questo mercato con il modello di vendita delle auto tradizionali non è la risposta. E infatti la novizia Tesla impiega un modello diverso. È più orientata a fornire un servizio di mobilità che vendere l’auto. Per Tesla è più facile gestire un modello di servizio di mobilità proprio perché nuova. Anche i produttori tradizionali stanno progettando un servizio di mobilità ma per loro è più difficile. Culturalmente vengono da un modello diverso e cambiare sarà un processo lungo. I cinesi, che stanno sbarcando in Europa con le loro elettriche, tendono a creare delle aziende separate per gestire un modello di servizio, piuttosto che avvalersi del metodo tradizionale e consolidato della vendita delle auto endotermiche. E così nel loro modello includono abbonamenti alla mobilità, assicurazioni, semplificazione nella ricarica e così via. Si prenda coscienza che il consumatore va guidato nella scoperta dell’elettrico e realizzare dei processi che semplifichino la gestione della vettura, oltra rivedere lo stile di guida e altre