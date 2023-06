Il nodo elettrico? I prezzi più alti dell’inflazione

Il mercato dell’automobile non si è ancora ripreso al livello pre pandemia. In Italia si immatricolano ogni anno mezzo milione di veicoli in meno, in Europa circa due milioni in meno. Molte le cause di questi numeri. Ovviamente la pandemia stessa, l’ incertezza e confusione dovuta alla condanna del Diesel e dei motori a combustione interna, la scarsa produzione di auto che si è protratta a lungo, la graduale dismissione delle linee di montaggio delle auto piccole e su tutto l’aumento dei prezzi, ben oltre il tasso di inflazione che peraltro ha ridotto notevolmente il potere d’acquisto. Il cliente medio, il più numeroso, è stato ignorato. Era abituato a comperare una vettura tradizionale, spesso dallo stock del concessionario, trattava il prezzo e la consegna era rapida. Ora per la consegna bisogna attendere mesi, il prezzo non è trattabile e soprattutto è molto più caro del periodo pre pandemia.