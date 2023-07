CO2 giù con auto moderne: sì a nuovi incentivi 

Il mercato italiano dell’auto non ha ancora ripreso la marcia verso i due milioni di automobili l’anno, appena sufficienti per rinnovare un parco vecchio, poco sicuro e inquinante. Più di dieci milioni di vetture circolano nel nostro paese da euro zero a euro tre. Vanno sostituite rapidamente se vogliamo contribuire con i fatti e non con le buone intenzioni al miglioramento dell’aria che respiriamo. Sappiamo bene che il nemico da vincere è proprio l’anidride carbonica e questi modelli ne emettono molta. Sono vetture che valgono quasi niente nel mercato e che possiamo soltanto rottamare. Ma è illusorio pensare che i proprietari acquistino una vettura elettrica in sostituzione. Non hanno le disponibilità economiche per spendere più di 30.000€. Possono permettersi una vettura euro sei o un ibrido leggero al di sotto di trentamila euro. Per invogliarli bisogna approvare degli incentivi all’acquisto come è stato fatto con successo in passato. Mettere gli incentivi sull’elettrico significa poco in termini di CO2 perché i volumi sono bassi e soprattutto si vanno a incentivare le classi più abbienti che hanno maggiori disponibilità economiche di chi possiede un euro tre.