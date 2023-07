Musk, la mossa che spiazza tutti sull’elettrico

Sembra che le Case non puntino più ai volumi con prezzi e margini medi ragionevoli e trattabili, ma perseguano prezzi fissi senza trattativa, margini unitari elevati e volumi ridotti di conseguenza. L’effetto che si è determinato è una contrazione dei volumi di vendita, anche se nel breve termine le Case e i concessionari hanno realizzato profitti record. La contrazione dei volumi riduce la produzione e determina la contrazione della forza lavoro.

Si entra quindi in un equilibrio economicamente instabile, difficile da perseguire perché il consumatore si blocca e non compera auto in numero sufficiente da sostenere il mercato e la produzione. In questo quadro nuovo e magari realizzabile da parte dei produttori di auto Premium e di lusso, Tesla ha ribaltato il tavolo e ha ridotto i prezzi, scontando le vetture in stock e abbassando i prezzi di quelle in produzione. Elon Musk ha deciso di puntare ai volumi e non al profitto per unità venduta, utilizzando così un paradigma a cui il consumatore è abituato da tempo. Il risultato è stato esaltante. Con il ritorno alla tradizione commerciale le Tesla sono tra le più vendute in Europa e in Italia sono le uniche elettriche in domanda. La strategia di Tesla mette in allarme i Costruttori tradizionali per quanto riguarda l’elettrico. Hanno investito cifre astronomiche ma i volumi ai prezzi attuali non arrivano, mettendo in crisi le fabbriche. Alcuni hanno già ridotto la produzione di elettrico perché hanno stock di invenduto. Andare nel verso opposto del mercato non è possibile.