I Governi aiutino le Case nella sfida con i cinesi

Le Case auto cinesi si sono presentate al Salone di Monaco mostrando vetture elettriche di medie e grandi dimensioni. Auto avanzate nello stile, nella sensazione di qualità e nella tecnologia, che fanno concorrenza ai produttori europei. Evento atteso e subito dagli europei. I cinesi si sono preparati da tempo al decollo della loro industria automobilistica. Controllano le materie prime, producono le batterie e hanno col tempo sviluppato una classe di ingegneri che garantiscono progettazione e costruzione di auto di qualità. La parte più rilevante l’hanno giocata BYD e MG, ma ci sono anche altri produttori, per il momento sconosciuti in Europa che hanno testato il terreno e preso conoscenza con l’ambiente europeo. Il dubbio è uno: i cinesi saranno in grado di entrare in Europa con prezzi adeguati al grande pubblico? Non è possibile dare per il momento una risposta definitiva, anche se alcuni hanno dichiarato che le elettriche avranno lo stesso prezzo del modello endotermico corrispondente. I cinesi non operano con i vincoli finanziari e industriali degli occidentali e noi europei dobbiamo approfondire lo studio e la valutazione delle loro strategie. Nel mondo occidentale un ruolo chiave lo gioca Wall Street e i meeting trimestrali con gli analisti.