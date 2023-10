Serve subito il piano industriale sull’auto

La fornitura di auto aumenta in Europa e in Italia e si consegnano le vetture di contratti in attesa da mesi. Nei primi nove mesi del 2023 si sono immatricolate 200.000 vetture in più dello scorso anno ma sempre al di sotto del 2019. In settembre è aumentato, anche se non di molto, l’interesse per l’acquisto di un’auto nuova e quindi si sono fatti più preventivi che prima delle vacanze di agosto. Il trend degli acquisti è leggermente in crescita come le forniture. Le Case hanno ripreso a comunicare sconti e finanziamenti agevolati in presenza di tassi di interesse aumentati a seguito delle misure anti-inflazione della BCE. È ritornata la pressione sui volumi che ha determinato una notevole crescita di auto-immatricolazioni, cioè le vetture a chilometro zero, ricercate dai clienti che puntano all’affare. I km 0 sono tornati al 10% del mercato totale, cifra vicina al periodo pre-pandemico. Si vendono ancora molte vetture a benzina e in settembre sono aumentate. Il Diesel è diminuito ma le vendite sono sempre abbastanza. L’elettrico non decolla e in settembre è arretrato. L’ibrido è al 40% del mercato, ma la grande maggioranza sono le vetture ibride leggere, mentre l’ibrido pesante è intorno al 10%.