La scelta Toyota sulle batterie è la svolta elettrica 

Il percorso verso auto elettriche non è basato su elettrico sì, elettrico no. È assodato che l’obiettivo globale, non solo europeo, sia la riduzione di CO2. Le cose da fare sono molte da parte dei Costruttori e da parte dei Governi e dell’industria energetica. L’infrastruttura di ricarica e la conversione verso la produzione di energia pulita sono due processi che richiedono grande impegno e investimenti di grande entità. I contorni della transizione ecologica si vanno delineando sempre più. Il 2035 tutto elettrico è stato valutato tecnicamente e le perplessità sono emerse con evidenza. In molti attendono l’esito delle elezioni europee del prossimo anno sperando che il quadro politico consenta una revisione, non degli obiettivi di miglioramento dell’aria, ma del percorso per arrivarci, che deve essere chiaro ma soprattutto sostenibile nel suo processo economico e industriale. Le Case stanno investendo molto in prodotti elettrici ma sperano che le penali volute da Bruxelles siano riviste e ridotte.