Sala, l’anti-auto che non aiuta l’ambiente

Gradualmente ma chiaramente il mercato dell’auto sta tornando alle dinamiche pre-Covid. Le forniture stanno aumentando, gli ordini clienti aumentano e il ricorso ai chilometri zero aumenta. Non siamo al livello del 2019 e non sarà facile tornarci senza un piano incentivi all’acquisto che promuova anche le vetture tradizionali endotermiche. Si è ripetuto più volte che la riduzione di CO2 passa attraverso il rapido rinnovo del parco. I divieti alla circolazione delle auto più vecchie come ha deciso il Comune di Milano sono una scorciatoia che crea profondi disagi ai cittadini senza grandi benefici. Non ho mai visto risolvere problemi così complessi e costosi come la transizione energetica con i divieti. Il Sindaco Sala deve trovare percorsi e strategie più strutturate se non vuole creare problemi di carattere sociale ai suoi concittadini.

L’offerta sul mercato dell’auto ha ripreso vigore soprattutto con comunicazione di sconti e finanziamenti agevolati per le vetture endotermiche tale e quale al periodo prepandemico. Le elettriche? Per il momento si comunica il prodotto e si invita all’acquisto soltanto perché elettrico. Ancora non si è delineata una chiara strategia di brand, da parte delle Case. Strategie capaci di spiegare il DNA del prodotto elettrico e i valori con i quali è stato progettato e costruito verso le esigenze pratiche ed emotive degli acquirenti. Ciò che caratterizza l’offerta di elettrico è sostanzialmente legata al fatto che il motore elettrico non emette CO2. Ma non basta. I clienti ne comprano poco perché caro e ha i problemi di gestione che tutti sappiamo.

Così scelgono l’auto facendo riferimento ai valori dei modelli endotermici dello stesso brand. Ma l’elettrico è un’altra cosa: ha caratteristiche di guida e prestazioni differenti rispetto all’endotermico. L’accelerazione e la ripresa sono impressionanti e il silenzio di marcia ti fa sentire in un bozzolo e comunicare agevolmente con gli altri passeggeri. Le differenze tecniche tra motore elettrico e quello endotermico sono evidenti. E allora è arrivato il momento di far capire ai pochi clienti, per il momento alto spendenti i valori unici che ogni singolo brand deve identificare e comunicare. Tornerà utile se e quando le auto elettriche saranno costruite per le classi medie.