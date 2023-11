Per pulire l’aria non bastano le elettriche

Il mercato dell’Auto continua a crescere nelle immatricolazioni rispetto allo scorso anno ma rimane un 20% sotto al 2019. Di preventivi ai clienti potenziali se ne fanno di più di qualche mese fa ma ancora non a sufficienza per evitare che riprenda il fenomeno dei chilometri zero, tornato al 10% del totale. La struttura del mercato è la stessa e senza un intervento deciso con incentivi per tutte le automobili non sarà possibile tornare ai valori pre Covid. Si vendono le vetture meno care e fra le prime dieci più vendute ci sono quelle del segmento A e B, ovvero le city car e quelle un po’ più grandi, un tempo definite utilitarie, ovvero vetture economiche a 5 posti per il cliente medio italiano.