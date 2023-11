Usato elettrico fate attenzione alle batterie

Il mercato delle vetture usate è più grande del nuovo e ha subito grandi cambiamenti positivi negli anni scorsi. In passato si comprava l’usato rischiando di prendere una vettura mal messa e soltanto perché costava poco. Finalmente poi sono stati introdotti contratti di finanziamento, leasing e noleggio, che hanno riversato sul mercato vetture usate “fresche” di qualità, con certezza dei chilometri percorsi e quindi una chiara valutazione della vita residua della vettura. Questo ha portato credibilità all’offerta dell’usato e ne hanno beneficiato anche le vetture più vecchie immesse sul mercato. A questo punto l’anno d’immatricolazione e i chilometri percorsi sono i due parametri principali che determinano il prezzo della vettura usata. Gli usati vengono lavorati anche da un punto di vista estetico e ora quando si acquista un usato lo si fa in trasparenza e fiducia. Con le scarse forniture del nuovo negli ultimi anni, la domanda di usato è cresciuta e i prezzi sono lievitati. Oggi si può dire che il mercato dell’usato è un mercato evoluto e credibile. Con l’ingresso nel mercato delle automobili elettriche e la loro aumentata diffusione, in Europa si pone il tema della valutazione del prezzo dell’usato elettrico.

Nel 2021 in Europa sono state vendute 1.200.000 vetture elettriche. Molte di queste saranno sul mercato dell’usato il prossimo anno. Per determinarne il prezzo, l’anno d’immatricolazione e i chilometri percorsi non sono suffcienti. Il costo delle batterie di una vettura elettrica è circa il 40% del totale. Per fssare un prezzo credibile alle vetture elettriche usate bisogne determinare il livello di efficienza delle batterie. Se vengono troppo spesso caricate con la carica veloce, vengono sovente ricaricate quando sono ancora semipiene o si lasciano a lungo con la carica piena senza utilizzarle, si deteriorano più rapidamente e durano meno. È assodato che se il mercato dell’usato non funziona ne risente anche quello del nuovo. Ecco allora che per determinare il vero valore dell’usato elettrico bisogna misurare, con “sistemi” conosciuti e già disponibili, lo stato di effcienza della batteria. Solo con questo processo trasparente si può dare un valore credibile all’usato elettrico.