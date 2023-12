Mercato: le auto più vendute sono le meno care

Il mercato auto è aumentato anche a novembre rispetto allo scorso anno. Negli undici mesi si sono vendute 1.445.271 di auto, il 20,1% in più dello scorso anno ma il 18,1% in meno del periodo pre-Covid. Le vetture a combustione interna in Italia se ne vendono ancora molte tra benzina, Diesel e GPL,il 55,7% del totale. Le ibride pesanti sono l’11,4% e le leggere il 26,5%. Le vetture elettriche sono in crescita nel mese e rappresentano il 4,1% del totale nel cumulato degli undici mesi. Le ibride con la spina sono in diminuzione e negli undici mesi sono il 4,1% del totale. Fenomeno che ha ripreso con l’aumento delle forniture è quello delle auto immatricolazioni che negli undici mesi sfiorano le 150.000 unità. In definitiva, il mercato tra mille problemi e incertezze sta tornando a essere principalmente un mercato di offerta. Se prendiamo le 10 vetture più vendute, in linea con le ultime ricerche, troviamo tutti modelli al di sotto di 30.000 euro .