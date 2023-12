Cina ed europei un’integrazione da affinare

I costruttori cinesi nel 2023 conquisteranno il 3% del mercato europeo. La parte del leone la fa lo storico brand inglese MG di proprietà della cinese SAIC, una delle top 10 aziende automobilistiche del Paese. Le MG erano note per le due posti spider che hanno fatto sognare varie generazioni di appassionati europei. Chi se le poteva permettere era fortunato e godeva di una autovettura unica di stile inconfondibile. Le MG cinesi sono automobili alte e gradevoli, dei Suv di varie dimensioni, lontane chilometri dalle sportive di allora. Abilmente la SAIC ha acquistato il Marchio molto noto e in poco tempo ha primeggiato tra i cinesi nel mercato europeo e quest’anno arriverà a circa 200.000 auto vendute. Il 3% del mercato è una buona piattaforma per i produttori cinesi che si calcola abbiano un costo di produzione di circa il 20% meno dei produttori europei. I cinesi per il momento non hanno fabbriche in Europa e i loro prodotti arrivano direttamente dalla Cina, per mare, con percorrenze di varie settimane. All’aumentare dei volumi, il costo del trasporto e della stock per le sei settimane del trasporto marittimo saranno di impatto sui risultati economici. I cinesi, come negli anni ‘80 e ‘90 i giapponesi, dovranno decidere una strategia di sviluppo prodotto e produzione che sia di accompagno alla crescita delle vendite in Europa.