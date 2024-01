Ecco la ricetta per vendere le elettriche

Si è chiuso il 2023 per il mondo dell’auto. Si sono vendute più vetture del 2022, circa il 20%, ma meno del periodo pre Covid. In sostanza mancano circa 400.000 vetture per arrivare a due milioni di vetture vendute che sono il numero minimo per realizzare un rinnovo fisiologico del parco circolante, eliminando le automobili più vecchie, più inquinanti e meno sicure. Gli italiani hanno confermato le caratteristiche tradizionali della domanda di automobili. Il 95% ha acquistato vetture con motore endotermico, e di queste vetture circa un terzo sono ibride: leggere, pesanti e con la spina. L’elettrico gli italiani, con la attuale struttura dell’offerta e le difficoltà di gestione, in particolare la frequenza dei punti di ricarica, non lo comprano. È troppo caro l’elettrico. Ne deve fare di strada per entrare nella lista della spesa degli italiani.

Anche in Europa si è verificato un rallentamento nella crescita delle vendite delle vetture elettriche. Tesla si conferma l’offerta più intelligente, con una rete di ricarica proprietaria che funziona e consente una ragionevole gestione anche dei viaggi più lunghi. Alcune OEM sono vicine al punto di non ritorno per quanto riguarda gli investimenti sull’elettrico e non sull’ endotermico ma il mercato in Italia e in parte anche in Europa mostra di non essere in linea con gli obiettivi posti dalla Commissione di Bruxelles. Dalle ricerche condotte nel 2023, chi ha acquistato l’elettrico è soddisfatto e lo ricomprerà. Sono utenti alto spendenti che hanno in casa oltre la vettura elettrica, anche le vetture tradizionali. Per arrivare al 100% elettrico non sono solo costoro i clienti da soddisfare. Il cliente medio, quello che spende meno di 30.000 euro, è lì incerto sul da farsi ma se compra continua a comprare, come nel 2023, vetture tradizionali. Lo scorso anno abbiamo avuto la conferma di ciò con la grande crescita dei brand tipo Dacia, i cinesi della MG e DR, per esempio, che hanno offerto al mercato vetture gradevoli e a buon mercato. I brand tradizionali che dominano da sempre il mercato europeo hanno di fronte una sfida molto chiara: debbono offrire vetture elettriche con prezzi simili e gestione simile, compresa la ricarica, a quella delle vetture endotermiche se vogliono rispettare i diktat di Bruxelles.