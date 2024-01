L’Italia e le BEV l’unica certezza è quella di Tesla

Da gennaio a novembre in Europa si sono vendute 11.799.842 automobili, il 15,6% in più dello scorso anno. Le automobili più vendute sono le vetture a benzina 4.251.907, le seconde più vendute sono le ibride (3.119.781), tutte e due hanno venduto più dello scorso anno. Dopo vengono le elettriche con 1.831.941, il 39,7% in più del 2022. Il Diesel è in diminuzione ma se ne sono vendute 1.418.122 nel 2023. Questa struttura del mercato va avanti da un po’. Il benzina e l’ibrido sono sempre in domanda e crescono di anno in anno. Le elettriche sono il 15,3% del mercato e crescono ma crescono di più se sono sostenute dagli incentivi statali. Un chiaro esempio lo ha dato la Germania, dove l’eliminazione dell’incentivo alle Società ha causato una forte diminuzione delle vendite. L’elettrico non ha ancora completato la struttura dell’offerta, con prezzi simili alle vetture endotermiche e il lancio di vetture elettriche più piccole progettate per il cliente medio. Le vendite delle elettriche sono a due velocità. Se ne vende il 20% circa nei Paesi del Nord e a reddito individuale più elevato. Al Sud del continente si supera, ma non di molto, il 5%. Il fanalino di coda è il nostro Paese, dove chi vende è la Tesla e le elettriche intorno ai 30.000 €. La Tesla dà certezze. Quando si parla con i possessori di Tesla, il tema della ricarica non è un problema. Il sistema di bordo fornisce tutte le informazioni sui punti di ricarica veloce, che funzionano e sono diffusi in Italia e molto diffusi in Europa. Poi, la strategia di Elon Musk prevede una struttura prezzi attrattiva per il cliente finale, e ha dichiarato che vuole vendere 20.000.000 di vetture tra qualche anno, facendo intendere che Tesla progetterà vetture anche per il cliente con minori possibilità economiche. In Italia per vendere l’elettrico bisogna dare fiducia al consumatore finale sulla diffusione dei punti di ricarica, sulla loro efficienza operativa e mantenere i prezzi dell’elettricità competitivi con quelli della benzina. Le vetture ibride di ultima generazione consumano poco e con un litro di benzina fanno anche 20/30 chilometri. Le elettriche fanno 5 chilometri per kW. Ecco, questi temi vanno affrontati insieme al lancio di vetture piccole per il cliente medio. Senza tutto ciò, in Italia l’elettrico difficilmente decollerà. *