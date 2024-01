Consumatori in confusione anche nel 2024

Le elettriche per il momento non soddisfano questa richiesta. I costruttori si stanno attrezzando per lanciare sul mercato le piccole elettriche a meno di 25.000 euro, ma il terreno è scivoloso perché non è ancora chiaro se a questi prezzi sarà possibile realizzare dei giusti profitti. Il presidente della ACEA, Luca de Meo, è stato chiaro su questo punto. Chiede un aiuto al legislatore europeo per creare una categoria a sé, come in Giappone, per le automobili piccole, in modo da ridurre i costi e i prezzi incluse le tasse di acquisto. Il cammino è lungo e si parte da una dicotomia di base. Il legislatore europeo vuole tutto elettrico ma per il momento i prezzi sono inaccessibili, i punti di ricarica crescono ma non a sufficienza e sono problematici nell’utilizzo, e la produzione di energia da fonti rinnovabili non decolla. Entriamo nel 2024 con il consumatore che è confuso come lo era nel 2023. Peraltro, si nota un’opposizione direi di principio all’elettrico. L’automobilista non è disponibile a lasciare il mondo noto e collaudato dell’endotermico per passare a quello non conosciuto dell’elettrico. Gli italiani in Europa sono quelli che acquistano meno di tutti l’elettrico e sarà difficile convincerli a cambiare la scelta nel 2024. Come in passato gli italiani saranno alla ricerca di una vettura gradevole nell’estetica ma economica nel prezzo e nella gestione. La strada da fare per l’elettrico è lunga e impervia, gli ostacoli da rimuovere molteplici e richiedono un impegno congiunto, legislatore, produttori di auto e produttori di energia. L’obiettivo è chiaro, dare al consumatore un prodotto credibile, accessibile e facile da utilizzare. Per il momento si sta andando in ordine sparso senza un programma concordato e una cabina di regia che ne stimoli la realizzazione. La transizione energetica richiede un livello di collaborazione e coordinamento tra i vari attori come mai prima.