Tutto elettrico dal 2035: siamo davvero sicuri?

La vendita delle elettriche non decolla come previsto e la domanda sulla fattibilità del 100% elettrico per il 2035 sorge spontanea. In UK, il secondo Paese in Europa per la diffusione dell’elettrico, la quota di vendite nel 2023 è pari a quella del 2022. Nell’Europa del Sud siamo al palo e solo là dove esistono generosi incentivi statali l’elettrico viene venduto. Un discorso a parte è quello delle società di noleggio. Hanno acquistato le elettriche in grande numero, ma la domanda del noleggio elettrico langue e il valore dell’usato è inferiore a quello previsto. La Hertz negli Stati Uniti ha deciso di vendere 20.000 elettriche del parco totale in quel Paese proprio perché la domanda di noleggio elettrico è inferiore alle aspettative e per gli eccessivi costi di gestione e manutenzione. Inoltre, la Hertz ha deciso che sostituirà le vetture elettriche con quelle tradizionali a combustione interna che hanno più domanda. I prezzi di vendita di queste vetture elettriche usate in USA sono la metà e a volte un terzo del nuovo e sono un vero affare per chi le compera, ma sono anche un problema per il mercato dell’usato elettrico in generale con una probabile riduzione dei prezzi e/o della domanda.