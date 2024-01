Auto elettriche: l’Europa viaggia su tre livelli

Il mercato dell’auto in Europa chiude con 12.847.481 unità, circa 1.500.000 in più del 2022 ma circa tre milioni in meno del 2019. È un mercato dominato dai produttori tedeschi e francesi. Gli americani hanno fatto marcia indietro in Europa, escluso Tesla che ha venduto 366.326. Rimangono con una piccola quota Ford Motor Company con il 3,4% e Jeep con 1,1%, proprietà di Stellantis. I giapponesi e coreani insieme arrivano al 20,8% del mercato ovvero più di 2.600.000 vetture. Un numero importante, ma una bella fetta di queste vetture è prodotta in Europa, non sottraendo posti di lavoro al nostro Continente. I cinesi si sono solo affacciati sul mercato ma stanno affilando le armi per lanciare vetture elettriche a prezzi competitivi con le endotermiche. Per limitare i danni alla nostra industria sarà necessario che i cinesi producano nel nostro Continente.