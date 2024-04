Stellantis aveva scelto un nome perfetto per la nuova Alfa Romeo, Milano. Alfa nasce a Milano e si nutre dei valori di Milano. Dinamica, stile e attrazione. Ora ha deciso di fare marcia indietro, dopo le osservazioni del Governo italiano e chiamerà la vettura Junior. Un passo indietro da un punto di vista di Brand. Con Milano si posiziona alta e crea un’immagine positiva suscitando curiosità. Il nome Junior, spesso usato come prefisso o suffisso la posiziona più in basso. A tutti gli effetti si potrebbe dire che Stellantis ha fatto un autogol. Già confrontarsi con il Governo di un Paese, dove peraltro si produce, è una scelta strategicamente non corretta, poi entrare in polemica come ha fatto Stellantis non è un comportamento usuale da multinazionale globale. Meglio lasciare il nome Milano, preservando la scelta di Brand e incassare le critiche in silenzio, pensando che il primo obiettivo è la salute economica della azienda e l’interesse dei suoi azionisti. Ci sono molti esempi di comportamenti conformi e rispettosi rispetto alle decisioni anche non condivisibili dei Governi.