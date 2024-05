Concessionarie e l’attività post-vendita 

Un argomento che riveste grande importanza per i clienti e i concessionari auto, ma di cui si parla poco è l’attività post-vendita. Una volta venduta l’automobile inizia il lavoro di gestione e l’obiettivo di fedeltà dei clienti verso il Brand da parte dei concessionari. Fino a poco tempo fa il compito era gestito dal cosìdetto capo officina. Un tecnico di qualità ma non necessariamente focalizzato all’aspetto chiave che è quello della fedeltà e della soddisfazione del cliente. Negli ultimi tempi si sono fatti miglioramenti netti ma c’è ancora molto da fare. Il modello vincente è quello che prevede una serie di accortezze per rendere il servizio post-vendita una esperienza piacevole. Il cliente che deve fare interventi di manutenzione ordinaria e prevenire problemi tecnici, viene gestito con appuntamenti programmati e i migliori concessionari dedicano una sala apposita con Wi-Fi , che nell’attesa il cliente può utilizzare. Si è arrivati al punto che il cliente viene riconosciuto in accettazione e chiamato per nome ed invitato ad attendere il compimento del tagliando, risparmiandogli l’andirivieni con notevoli disagi e perdite di tempo. In caso di esigenze di riparazione, i migliori concessionari non costringono il cliente a prenotazioni troppo avanti nel tempo e stabiliscono delle corsie di accettazione preferenziali. Una delle lamentele dei clienti è la non corrispondenza, avvolte, tra preventivo e fattura.