Audi Q5 Sportback eleganza in stile coupè

DESIGN

La vettura nelle linee riprende gli stilemi che la Casa sta applicando alla sua gamma più recente. Il frontale non si discosta da quello della versione Suv caratterizzato, rispetto alla precedente versione del 2021, da fari sottili e affilati, calandra single frame ottagonale, grandi prese d’aria. La vettura “cambia” dal secondo montante con il tetto che scende fino alla coda, con un vistoso spoiler e un lunotto fortemente inclinato come su una coupé. Come per il Suv anche qui troviamo dei gruppi ottici a tutta larghezza al posteriore, con ampio uso di tecnologia Oled per rendere facilmente riconoscibile la firma luminosa. Il risultato è uno stile decisamente più sportivo e dinamico della vettura che risulta ancora più marcato sulla versione più performante, la SQ5 Sportback, distinguibile grazie a prese d’aria maggiorate, diffusore specifico, cornice del single frame in argento opaco e quattro vistosi terminali di scarico al posteriore.

INTERNI

Internamente la carrozzeria dalle linee più spioventi non incide particolarmente sullo spazio a bordo. L’Audi Q5 Sportback non limita l’altezza per i passeggeri dei sedili posteriori che comunque hanno un discreto volume sopra la testa anche se d’altezza importante. Il volume di carico del bagagliaio non è pressoché analogo a quello della vettura con carrozzeria tradizionale, con una capienza di 515 litri che diventano 1.415 abbattendo la seconda fila di sedili (sono 520 e 1.473 litri nella Q5 Suv), solamente nella versione SQ5 Sportback il bagagliaio ha una capienza leggermente inferiore. Ampia scelta per gli interni con ben 13 pacchetti di personalizzazione, mentre la plancia dispone dell’innovativo Audi Digital Stage, che prevede l’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display Oled curvo da 14,5 pollici del sistema MMI, di serie sin dal primo livello di allestimento, a cui si aggiunge per le versioni S line e sport lo schermo da 10,9 pollici dedicato al passeggero. Il sistema multimediale è inoltre dotato dell’interazione tra l’intelligenza artificiale, nello specifico ChatGPT, e l’assistente vocale. Ampio infine l’uso di materiali sostenibili, con il tessuto Kaskade e la microfibra dinamica realizzati sfruttando in larga parte poliestere riciclato.Come da sempre per Audi c’è un’ampia scelta di motorizzazioni che, oltre a quelle di lancio, andranno ad arricchirsi nel corso dei prossimi mesi.

MOTORI

Oggi la nuova Sportback è disponibile con tre motori, due benzina e un Diesel, tutti abbinati al cambio S tronic a 7 rapporti e a un sistema mild hybrid a 48 Volt, capace di generare fino a 24 cavalli e 230 Nm. La gamma parte dal 2.0 TFSI a benzina da 204 cavalli e 340 Nm di coppia, offerto sia con trazione anteriore che integrale. La versione sportiva SQ5 Sportback prevede il V6 3.0 a benzina da 367 cavalli e 550 Nm con il sistema MHEV plus la trazione quattro ultra. Per quanto riguarda il propulsore Diesel è il 2.0 TDI da 204 cv e coppia di 400 Nm disponibile solo con con trazione integrale quattro ultra. La nuova Audi Sportback sarà in vendita in Italia dalla prossima primavera, con prezzi a partire da 68.850 euro per il benzina 2.0 TFSI a due ruote motrici e da 72.950 euro per il Diesel. La versione più potente SQ5 Sportback TFSI ha prezzi che partono da 93.050 euro.