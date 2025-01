Nuova Alfa Romeo Junior ibrida a trazione integrale

CARATTERISTICHE

Presentata al Salone di Bruxelles, l’Alfa Romeo Junior Q4 è spinta dal tre cilindri turbo 1.2 benzina da 136 cv che, al motore elettrico integrato nella trasmissione a doppia frizione a 6 marce, abbina una seconda unità, da 21 kW (27 cv), dedicata all’asse posteriore. Schema che garantisce così il 4X4 senza la necessità di un collegamento fi sico tra i due assi. È la stessa tecnologia già in uso sulla Jeep Avenger 4xe, che permette all’elettronica di gestire la trazione tra gli assi, a seconda delle condizioni di aderenza e di velocità della vettura e si può scegliere anche in manuale una modalità di guida specifi ca. Sulla Junior Q4, il selettore DNA di Alfa permette di scegliere tra la mappa più sportiva “Dynamic”, quella “Natural”, per la guida di tutti i giorni, “Q4” con la trazione integrale inserita per le condizioni di bassa aderenza e “Advance Effi ciency” che ottimizza i consumi. Infi ne, il motore elettrico è sempre in grado di muovere l’asse posteriore, anche con la batteria a 48 Volt con carica insuffi ciente, grazie alla tecnologia Power Looping che ricarica l’alimentatore sfruttando l’energia prodotta dal motore endotermico. Prezzi e disponibilità verranno annunciati in seguito.

LE ALTRE NOVITÀ

Al Salone di Bruxelles ha debuttato anche la serie speciale Intensa, allestimento in serie limitata dedicato a tutta la gamma del Biscione. Sulla Giulia è disponibile sul benzina da 280 sia a trazione posteriore che integrale e se sui Diesel da 210 solo con trazione integrale, e 160 cv. Prevede cerchi in lega diamantati da 19 pollici in due tonalità e le pinze dei freni nere rifi nite da dettagli in oro. Per gli interni, largo uso di materiali nobili, come pelle e Alcantara, cuciture in cuoio e sistema audio Harman Kardon oltre a strumentazione da 12,3” e infotelematica da 8,8”. Sulla Stelvio, l’allestimento si abbina alle stesse motorizzazioni della berlina. Sul Suv sono previsti cerchi da 20”, sedili sportivi e le sospensioni adattive SDC (Synaptic Dynamic Control) che garantiscono una dinamica di guida precisa agile. Sulla Tonale, l’allestimento Intensa è disponibile per tutte le motorizzazioni disponibili, ovvero, il Plug-in Q4 da 280 cv, l’ibrido benzina da 160 cv e il Diesel da 130 cv. Arricchisce la vettura con cerchi da 20” bicolor dal design inedito, modanature e codolini verniciati nero lucido con inserti in Dark Miron opaco, le esclusive pinze freno nere con la fi rma Alfa Romeo in oro chiaro e i doppi terminali di scarico cromati. In più, Tonale Intensa può contare su una dotazione di serie praticamente full optional con sospensioni a controllo elettronico, ADAS di livello 2, sedili elettrici e riscattabili e impianto audio Harman Kardon con 14 altoparlanti. Infi ne, sulla Junior, l’allestimento Intensa è disponibile sull’ibrido da 136 cv a trazione anteriore o integrale Q4 e sull’elettrica da 156 cv. È caratterizzato dai cerchi in lega diamantati bicolore da 18” con dettagli in oro chiaro, mentre le fi niture dell’abitacolo hanno rivestimenti in cuoio, pelle e Alcantara e tra le dotazioni di serie include anche il Techno Pack. Prezzi di lancio e arrivo sul listino della serie Intensa saranno comunicati da Alfa Romeo successivamente.