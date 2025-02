Mercato dell’auto in stallo

Il mercato dell’auto in Europa e in Italia è in una situazione di stallo. Prima del Covid in Europa si vendevano un po’ meno di 16 milioni di vetture, lo scorso anno meno di 13 milioni. Una differenza abissale di 3 milioni che corrisponde a quanto producono in un anno circa 7-8 fabbriche medie di assemblaggio. Un’enormità che coinvolge decine di migliaia di lavoratori, forniture di materiali, ridotte esigenze di trasporto dalle fabbriche ai mercati e così via. Un enorme valore economico che va in fumo e che rende più lento il rinnovo del parco veicoli. In Europa nel 2019 la più venduta era la Golf, ora nel 2024 la più venduta è una vettura più economica, la Dacia Sandero e la Golf vende la metà. In Italia la situazione è simile. Nel 2019 si vendevano poco meno di 2 milioni di vetture, nel 2024 mezzo milione in meno. La più venduta in Italia nel 2024 è sempre la Panda e altre vetture economiche. Gli attori principali del mercato dell’auto sono tre: i Governi legislatori, le Case produttrici con le loro reti di vendita e i consumatori. Se queste tre comunità vanno separate in direzioni opposte si crea una situazione di crisi.