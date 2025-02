Nissan X-Trail, la rivoluzione dell’ibrido

Novità sotto al cofano per la Nissan X-Trail, che amplia la gamma con l’arrivo del benzina 1.5 mild hybrid da 163 cv e 300 Nm di coppia, alternativa più semplice e meno costosa alla motorizzazione full hybrid e-Power. Dal punto di vista tecnico, questo sistema si ricarica in frenata e non dà direttamente trazione alle ruote, ma funziona da starter e sostiene il motore in accelerazione. A completare il reparto powertrain, un cambio automatico CVT che, tramite le levette dietro al volante, all’occorrenza può essere usato in manuale.

DESIGN E INTERNI

Esteticamente l’X-Trail conferma lo stile dell’ultimo model year. Le sue dimensioni da Suv di segmento D, quasi 4,7 metri di lunghezza e 1,8 di larghezza, sono enfatizzate dal muso, alto e imponente, con la griglia che richiama l’andamento delle linee a X viste su Juke e Qashqai e i fari sdoppiati con i diurni alti e stretti e i principali più in basso. L’abitacolo può essere configurato a 5 o 7 posti, ma va detto che la terza fila ha uno spazio minimo a disposizione. La qualità percepita a bordo è buona, grazie all’alternanza di finta pelle e plastiche morbide e lavorate nella parte alta della plancia. Più dure e ruvide, invece, quelle della parte bassa. La strumentazione è digitale, su un monitor da 12,3”, stesse dimensioni per il display touch dell’infotelematica posto in alto e al centro della plancia. Il bagagliaio, come capienza, parte da 575 litri che possono arrivare fino a un massimo di 1.396 con il divano posteriore completamente abbattuto, ripiegabile nella configurazione 40:20:40.

LA PROVA

Il primo test si è svolto alle porte di Roma, su un percorso ad anello tra Grottaferrata e Nemi. Una presa di contatto breve, ma che ha permesso di saggiare le doti dinamiche della vettura. Impostazione e comportamento sono quelli da auto da famiglia, con i 163 cv dell’unità che le danno una certa elasticità in marcia. Confortevole, grazie al set-up delle sospensioni indipendenti all’avantreno e mutilink al retrotreno, non è stato messo in crisi tra le curve e le strette strade dei piccoli borghi attraversati lungo il percorso, grazie anche allo sterzo leggero. Minime, infine, le vibrazioni che arrivano dal 1.5, che tende a far sentire la voce in abitacolo in maniera marcata al salire di giri, ma solo a causa del classico effetto scooter del cambio a variazione continua. La Nissan X-Trail mild hybrid è disponibile negli allestimenti Acenta, N-Connecta e Tekna, in configurazione a 5 o 7 posti e la sola trazione anteriore. Il listino parte da 38.300 euro.