Il difficile mercato dell’auto

I l mercato dell’auto in Europa inizia male il 2025. In gennaio si è venduto meno dello scorso anno e molto meno, il 20% circa, del 2019, anno di riferimento prima della crisi Covid. L’elettrico che lo scorso anno era calato, è tornato ai livelli del 2023, intorno al 16%. Questo conferma che il consumatore se non costretto da temerarie iniziative legislative, acquista ancora vetture spinte da motori tradizionali a combustione interna. Come sappiamo l’ibrido, sia quello con la spina che il classico, è equipaggiato con motori endotermici. In Europa in questi anni il quadro che emerge è molto chiaro. Le automobili ibride sono le più vendute e in continua crescita. L’elettrico si vende un po’ di più quando è supportato da consistenti incentivi all’acquisto. Restiamo in attesa di vetture elettriche piccole a prezzi ragionevoli per vedere se il mercato le acquisterà in quantità. Per il momento non è ancora chiara l’autonomia e se oltre all’uso cittadino, la carica di energia consenta al cliente medio anche di andarci in vacanza senza avere grossi problemi di ricarica. Pensare che dal 16% si arrivi al 100% di acquisto dell’elettrico tra dieci anni non è ipotizzabile a meno che si pensi di imporre un futuro dove la libertà di mobilità privata sia regolamentata ad hoc.