Un mercato sempre più complicato

Il 5 marzo la Commissione Europea ha annunciato il Piano per il Settore Auto. Sostanzialmente non cambia nulla. Il tutto elettrico è confermato e le penali pure, con un sistema di calcolo basato sulla media dei tre anni. Si parla poi di misure da capire meglio dalla produzione delle batterie, alla riqualifi cazione della forza lavoro. Questo piano deve passare il vaglio del Parlamento e degli Stati membri per diventare operativo. Una linea di difesa molto fragile a fronte dei gravi problemi che stanno penalizzando il settore industriale. Sembra che questa classe politica non abbia aff errato che c’è una evoluzione e cambiamenti profondi nel quadro geopolitico dopo l’elezione di Donald Trump, anche nella transizione energetica , non soltanto nella valutazione della guerra in Ucraina e del mancato rispetto degli accordi di Minsk del 2014 e 2015 presi per porre fi ne al confl itto tra il governo ucraino e i separatisti fi lo-russi nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Questo cambiamento di paradigma si rifl ette anche sul settore auto. La partita in corso è tra USA e Cina con la Russia che pende per la Cina e Trump che tenta di portarla verso l’Occidente.