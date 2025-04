Un trimestre dal segno negativo

S i è concluso il primo trimestre e il mercato automotive non mostra segni di ripresa. Il consumatore italiano vive questo periodo senza l’off erta completa di vetture in linea con le sue esigenze e nell’incertezza di decidere quale alimentazione acquistare. Le sirene mediatiche spingono l’elettrico oltre ogni limite e i costruttori lanciano continuamente nuovi modelli ma l’elettrico non decolla siamo sempre lì, il 5% circa del mercato. L’ibrido con la spina, utile per il calcolo delle emissioni medie per rientrare nei limiti imposti da Bruxelles è un po’ in aumento. Gli italiani continuano a comperare al 95% verdure dotate di motore a combustione interna. L’ibrido leggero è il motore più venduto e in aumento, ormai è un terzo del mercato e 20mila unità in più vendute rispetto allo scorso anno. L’ibrido pesante continua a crescere e nel trimestre è al 12,8%. Il benzina e il diesel diminuiscono ma insieme sono il 37,9% del mercato secondo i dati UNRAE. Il GPL è sempre un numero rilevante 7,7% del mercato. In totale nei primi tre mesi si sono vendute circa 10mila vetture in meno dello scorso anno. Se poi si vede a chi sono state vendute le automobili salta all’occhio il dato in grande crescita delle immatricolazioni delle società di noleggio a lungo termine delle Case, 25mila in più rispetto allo scorso anno. Per gli acquirenti singoli, al contrario, le vendite sono diminuite di 13mila unità.