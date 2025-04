Tesla: la crescita si ferma

Tesla Inc. è stata fondata da un gruppo di ingegneri in California nel 2003, successivamente si sono aggiunti Elon Musk e altri che spesso son considerati cofondatori per il contributo dato allo sviluppo. Le prime attività si sono svolte nella Silicon Valley, in quello che è considerato il centro più avanzato della ricerca e innovazione tecnologica al mondo. Elon Musk è diventato il maggiore finanziatore e presto il CEO e la figura chiave nello sviluppo dell’azienda. Tesla ha iniziato a operare commercialmente nel 2008 con la Roadstar che è stato il primo veicolo di serie a utilizzare batterie agli ioni di litio. Successivamente si sono aggiunti altri veicoli, berline come la Model S e la Model 3, il Suv di lusso come la Model X, il crossover compatto Model Y molto venduta al mondo, un pick-up elettrico e un camion elettrico. Una gamma completa che ha riscosso grande successo commerciale. Il modello di vendita è innovativo e totalmente digitale con logiche diverse da quelle delle Case Auto tradizionali. Il Brand Tesla è cresciuto continuamente da un punto di vista commerciale e vende a livello globale. Fornisce alla propria clientela una rete di ricarica proprietaria facile da usare che è una delle ragioni principali del successo commerciale.