Perché l’usato va forte

Di auto nuove se ne vendono poche, circa mezzo milione in meno, rispetto al 2019, ultimo anno prima del Covid. Di vetture usate se ne vendono di più rispetto al 2019. Il cambiamento caotico ed economicamente insostenibile dell’offerta in questi anni ha creato incertezze e confusione nel consumatore. Non è chiaro quale prodotto acquistare. I media spingono l’elettrico, ma poi si legge che neanche i costruttori sono così convinti della svolta elettrica e continuano a vendere in grandissima maggioranza vetture con motori a combustione interna. Prima del Covid ci voleva lo stipendio di un anno per comperare un’auto, ora ci vuole un anno e tre mesi di stipendio per acquistare una vettura economica. I salari sono aumentati ma di poco, le automobili sono aumentate come non mai dopo il Covid, con l’aggravante che i costruttori hanno abbandonato le vetture piccole. Dalle ricerche è chiaro che le abitudini degli italiani per le esigenze di mobilità rimangono sempre le stesse, scelgono l’auto privata al trasporto pubblico. Preferiscono stare in fila la mattina, nel tragitto casa lavoro, nella propria auto, che accalcati in un mezzo pubblico.