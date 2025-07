Rimettere al centro il cliente

L’evoluzione dell’industria automobilistica in questi ultimi anni è stata crescente in termini tecnologici e di controllo delle emissioni con parecchi risvolti positivi e anche negativi che non sono stati aff rontati e risolti con la necessaria energia e impostazione strategica. Oggi le automobili sono sempre più sicure e connesse, ma scontano gli eccessi di regolamentazione e sono diventate quasi inaccessibili da un punto di vista economico. La guida autonoma annunciata, ma mai veramente decollata, ha drenato grandi risorse fi nanziarie con risultati per il momento nulli. Le vetture elettriche sono in crescita, ma sostanzialmente se ne vendono meno del previsto. Il prodotto elettrico ha un valore ecologico in sé, ma senza il contorno infrastrutturale e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non produce gli eff etti sperati per la riduzione del livello medio di CO2.