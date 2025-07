Europa a motore spento

Il mercato europeo dell’auto continua ad essere depresso. In giugno si sono immatricolate il 5,1% vetture in meno dello scorso anno e il consuntivo dei sei mesi è inferiore al 2024 e nettamente inferiore al 2019 , l’ultimo anno prima del Covid. Nei cinque mercati principali due vanno meglio , Spagna e UK, tre vanno peggio: Germania , Italia e Francia. Per quanto riguarda le alimentazioni le BEV sono in aumento come le Ibride classiche e le Ibride con la spina. Benzina e Diesel continuano a diminuire ma rimane pur sempre uno zoccolo duro che non abbandona le vetture tradizionali a combustione interna. Le elettriche e le elettrifi cate rappresentano il 62,3% del totale , le altre sono le vetture benzina e diesel. Questo quadro è preoccupante perché si vendono e si producono tre milioni in meno ogni anno, rispetto ad un trend di mercato che tecnicamente dovrebbe immatricolare quindici milioni di auto l’anno per velocizzare il rinnovo del parco.