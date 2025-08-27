I dubbi sul tutto elettrico

È il momento di scoprire tutte le carte in gioco e affrontare ai massimi livelli, industriali e istituzionali, il tema del tutto elettrico dal 2035 in Europa. Sono ormai parecchi anni che la UE spinge con forza in questa direzione, ma il risultato netto è che in Europa l’acquisto di vetture elettriche è al di sotto delle aspettative. I problemi sono tanti, troppi, e non si possono ignorare. La Commissione, anche sulla scorta di dati forniti dalla ONG T&E fondata a Bruxelles nel 1990, non fa marcia indietro e anzi accarezza l’idea di imporre per legge alle Aziende di comperare soltanto elettrico dal 2030. Siamo in democrazia o vittime di una economia dirigista di stampo antico sovietico? L’industria dell’auto con l’elettrico perde soldi, è in balia dei cinesi per le batterie e i materiali pregiati. La componentistica ha perso decine di migliaia di posti di lavoro, la VW ha annunciato un taglio di 30.000 posti di lavoro nei prossimi 5 anni. Stellantis ha presentato una semestrale in grave perdita e anche negli US c’è un profondo ripensamento sulla transizione verso l’elettrico. La Ford stessa che era partita in quarta sul tutto elettrico sta riducendo gli investimenti previsti per la transizione energetica.