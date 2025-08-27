Nuova Audi Q3 Sportback diventa ancora più sportiva

Dopo la nuova Q3, anche per la versione sportiveggiante è tempo di rinnovo totale. Debutta, infatti, la seconda generazione della Q3 Sportback, Suv compatto dalle ruote alte, ma dalla coda da coupé che declina tecnica e motori della sorella “sobria”, e un design dall’accento più sportivo.

CARATTERISTICHE

La linea da coupé è evidente fin dall’inclinazione del montante A dalla quale scaturisce la prosecuzione del tetto più basso di 29 mm rispetto alla Q3 normale, che definisce i volumi più aggressivi della coda. Lato B definito, inoltre, dalla firma luminosa sottile e sdoppiata caratterizzata dal fascio luminoso dinamico che cambia in base all’attivazione degli ADAS. Il muso, al contrario, riprende lo stile della Q3 Suv, caratterizzato dalla grande calandra single frame ottagonale e dai sottili fari a Led. Ma è tutta la silhouette che è stata ottimizzata per migliorare l’aerodinamica, con prese d’aria anteriore specifiche che riducono il drag e contribuiscono ad abbassare il Cx che passa dallo 0,31 della versione precedente all’attuale 0,30. Infine, a completare il pacchetto estetico, i nuovi cerchi che partono dai 17” di serie, includono le misure da 18” e 19”, fino ad arrivare a quelli da 20” per le versioni più esclusive.

INTERNI H-TECH

Fanno un salto a tutto digitale gli interni. Protagonista assoluto è l’Audi Digital Stage, composto dal grande pannello ricurvo in plancia che affianca il virtual cockpit da 11,9” al display dell’infotelematica da 12,8” con sistema operativo Android Automotive supportato da comandi vocali e intelligenza artificiale integrata. Inoltre è originale la disposizione dei comandi sul piantone dello sterzo con due supporti curvilinei dedicati a leva del cambio, a destra, e devioluci e tergicristalli a sinistra. Impostazione che ha permesso di liberare spazio sul tunnel che ora ospita cui portabicchieri e il vano per la ricarica wireless refrigerata per smartphone da 15 watt. Altra chicca è lo spazio a disposizione per i bagagli. La coda spiovente, non ha pregiudicato la capacità di carico che con i suoi 488 litri è pari a quella della Q3 tradizionale. Valore che tocca i 575 litri avanzando la panchetta posteriore, ma che per lo sviluppo della linea del tetto paga qualcosa a divano posteriore reclinato con 1.289 litri a disposizione contro 1.386.

MOTORIZZAZIONI

Per quanto riguarda i motori, sotto al cofano al momento del lancio sono disponibili cinque diversi powertrain tra soluzioni ibride, benzina e Diesel a trazione anteriore o integrale. La gamma della nuova Q3 Sportback parte con il benzina TFSI mild hybrid 1.5 da 150 cv e con il Diesel 2.0 di pari potenza. Le prestazioni salgono con il 2.0 TFSI benzina disponibile negli step di potenza da 205 e 265 cavalli e la trazione integrale, mentre al top della gamma si piazza la versione e-Hybrid con il 1.5 benzina plugin da 272 cavalli caratterizzato dalla batteria da 25,7 kWh che si ricarica fino a 50 kW in corrente continua e permette, secondo i dati dichiarati dalla casa 118 km in solo elettrico. La nuova Audi Q3 Sportback arriverà nelle concessionarie italiane entro fine 2025, sarà in vendita negli allestimenti Business, Business Advance e S Line Edition con prezzi a partire da 44.550 euro.