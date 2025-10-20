Gruppo BIG e Horizon Automotive siglano un accordo strategico per il Noleggio

Il Gruppo BIG, Ecosistema Mobilità , ha annunciato una partnership di rilevanza nazionale con HORIZON Automotive . L’intesa stabilisce una collaborazione profonda nel settore del **noleggio a lungo termine di veicoli commerciali**, includendo l’offerta di servizi di allestimento dedicati. L'obiettivo è potenziare in modo significativo l'offerta e le competenze fornite ad aziende e professionisti che operano nella logistica, nel delivery e nel trasporto.

Tre pilastri per un servizio innovativo: velocità, competenza e adattabilità

Alla base di questo accordo c'è una forte sintonia imprenditoriale. Entrambe le realtà condividono l'impegno verso l’**innovazione**, la **velocità di risposta** e l'**alta competenza** nel settore. Questa sinergia è destinata ad accelerare il miglioramento delle soluzioni di mobilità professionale, offrendo pacchetti *tailor-made* per la gestione e l'allestimento di flotte in rapida evoluzione.

I principali vantaggi operativi derivanti da questa unione includono:

Efficienza Logistica e Contrattuale:

L'integrazione delle rispettive reti commerciali e logistiche mira a garantire maggiore disponibilità di veicoli e procedure contrattuali più snelle. Offerta Completa: Consulenza completa e supporto operativo quotidiano, con focus su allestimenti personalizzati, gestione avanzata delle flotte e assistenza clienti in tempo reale.

Consulenza completa e supporto operativo quotidiano, con focus su allestimenti personalizzati, gestione avanzata delle flotte e assistenza clienti in tempo reale. Sostenibilità e Digitalizzazione: Sviluppo di proposte orientate all'efficienza energetica e alla **transizione ecologica** delle flotte aziendali, supportate da modelli di servizio flessibili e strumenti digitali all'avanguardia.

Le dichiarazioni dei vertici

«Questa partnership con Horizon Automotive segna un traguardo fondamentale per la nostra crescita», ha dichiarato Marco Cicini, CEO del Gruppo BIG. «Puntiamo a diventare leader indiscussi in Italia nel noleggio e nell’allestimento di mezzi commerciali, offrendo soluzioni che rispondano in maniera immediata e concreta alle necessità del mercato.»

Dall’altra parte, Matteo Sarnataro, Head of Sales di Horizon Automotive, ha espresso grande entusiasmo: «Siamo stati immediatamente conquistati dalla visione del Gruppo BIG. La combinazione delle nostre reti e del nostro *know-how* ci permetterà di lanciare sul mercato pacchetti di noleggio e servizi di gestione flotte notevolmente più **competitivi, sostenibili e tecnologicamente avanzati**.»

Gruppo BIG e MOBILITÀ: polo di riferimento nazionale

Il Gruppo BIG, attivo dal 2015, si è affermato come un attore primario nel **trasporto, delivery e logistica** del Centro Italia, grazie a una strategia di integrazione verticale e all'attenzione al mercato dei veicoli industriali e commerciali. Con il suo brand **MOBILITÀ**, il Gruppo mira a essere il principale punto di riferimento per il noleggio di veicoli commerciali su tutto il territorio nazionale. L'alleanza con Horizon Automotive estende ulteriormente questa rete, assicurando ai clienti tempi di risposta rapidi e servizi altamente mirati.