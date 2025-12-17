Mercato: i problemi dell’UE

Il rapporto tra consumatori e industria dell’auto, sconvolto dalle follie ideologiche della UE, bisognerà in qualche modo ripristinarlo e tornare a un’offerta di tutti i prodotti, dai meno cari a quelli di lusso, che consenta di riprendere il cammino della mobilità privata accessibile. In Europa il prezzo delle automobili è aumentato più del doppio dell’aumento dei salari. Le regole introdotte da Bruxelles per le nuove omologazioni sono uguali per le vetture piccole e quelle grandi e causano un aumento dei costi che il consumatore medio non può fronteggiare. Oltre il tema della riduzione delle emissioni di CO2 e delle penali da pagare in caso di sforamento dei livelli minimi, il tema centrale è la mancanza di margini di profitto per le vetture piccole. Non è un tema nuovo, da sempre le piccole auto non realizzano margini sufficienti ma in passato in qualche modo i costruttori riconoscevano che questo segmento non si può abbandonare perché è il punto di ingresso della mobilità privata e la maggioranza del mercato cerca una vettura di piccole dimensioni ed economica da gestire. Molti produttori dopo il Covid hanno pensato bene di cancellare lo sviluppo e la costruzione delle vetture del pianale A e anche alcune vetture storiche del pianale B.