mercoledì 7 gennaio 2026
Le Case europee al bivio

Le prime dieci vetture più vendute nel mercato italiano costano ben meno di 30.000 euro
di Massimo Ghenzer
Il 2025 si chiude con 1.525.722 vetture, meno dello scorso anno che aveva chiuso con 1.558.720. I costruttori europei tengono con fatica ma meglio i premium dei volume, i giapponesi e i coreani sostanzialmente confermano il 2024 mentre i cinesi, come previsto, crescono molto e toccano collettivamente le 100.000 unità nel 2025 ed iniziano il 2026 con un forte abbrivio. Le vetture benzina e diesel continuano a diminuire e sono un terzo del totale. Le ibride nelle tre forme, mild, full e plug-in sono oltre il 50% del mercato. Tutti e tre i tipi di ibrido crescono. La quota maggiore è rappresentata dal mild ma le full e le plug-in insieme sono circa una vettura su cinque venduta. L’elettrico aumenta, raggiunge il 6,2% e si avvicina alle 100.000 unità.

Le prime dieci vetture più vendute costano ben meno di 30.000 euro e questo del prezzo è una costante ed un indicatore chiave da tenere in conto se si vogliono realizzare volumi nel mercato italiano. Il mercato totale è ancora nettamente inferiore al mercato pre Covid, mancano sempre mezzo milione di vetture per i prezzi che generalmente sono troppo alti e i tradizionali modelli a buon mercato sono pochi e molti costruttori hanno cessato di produrli. Questo è il tema centrale che rimane irrisolto per mancanza di volontà imprenditoriale e politica. Bruxelles ha introdotto normative su sicurezza, emissioni e quant’altro che hanno aumentato notevolmente i costi di produzione in particolare delle vetture piccole. Le case hanno cessato la produzione perché non realizzano profitti adeguati. Questo è un problema chiave di cui non si vede la soluzione. Sembra improbabile che la tecnologia e il costo delle materie prime possa fare il miracolo di ridurre notevolmente in basso i costi di produzione. La battaglia per fronteggiare il crescere dei volumi dei cinesi è appena iniziata e i costruttori europei per il momento non hanno una strategia percorribile che allo stesso tempo consenta di mantenere una forte competitività, aumentare i volumi di vendita e realizzare una profittabilità compatibile con gli impegni finanziari di innovazione e di investimento in nuove e più avanzate piattaforme. Il 2026 si presenta come un anno di svolta dove la concorrenza sarà anche più aspra che in passato e i grandi costruttori europei dovranno raddoppiare la loro capacità strategica ed operativa

