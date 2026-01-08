SEAT Ibiza e Arona: dalla prima goccia al colore perfetto

Martorell, 08/01/2026. Quanti colori ci sono al mondo? Sebbene gli esperti stimino che l'occhio umano possa percepire tra 7 e 10 milioni di varianti diverse, non c'è un modo reale per conoscerne il numero esatto. A causa delle combinazioni di luce e delle sue lunghezze d'onda, in teoria esistono infinite possibilità. Quindi, creare un nuovo colore che abbia un impatto visivo è una sfida, specialmente se le tele sono la SEAT Ibiza e la SEAT Arona. "Progettare un nuovo colore è un processo creativo che comporta centinaia di test finché, goccia dopo goccia, arriviamo alla tonalità desiderata e diciamo: è chiaramente questa" spiega Carol Gómez, designer di Colour&Trim presso SEAT.

In technicolor

Il design dei nuovi colori segue anche le tendenze. Ecco perché i designer di SEAT sono costantemente in contatto con tutti gli ultimi sviluppi, anche oltre il mondo automobilistico. "In questa occasione, per creare i colori esclusivi per la Ibiza e la Arona, ci siamo ispirati al mondo virtuale, con tonalità con un tocco di artificialità che vediamo in questa realtà parallela" secondo la designer Colour&Trim di SEAT. Il risultato della loro ricerca sono due nuovi colori, Liminal e Oniric, che si abbinano perfettamente allo spirito giovane e dinamico della SEAT Ibiza e al carattere robusto e agile della SEAT Arona.

Realtà da altri mondi

Il termine "liminale" è usato per descrivere qualcosa che si trova in uno stato di transizione, come gli spazi tra due luoghi fisici o le fasi intermedie di un processo mentale. "Volevamo creare un rosso totalmente diverso, e quando ci siamo arrivati e abbiamo pensato a un nome, questo era quello perfetto. Il colore ha un aspetto in qualche modo artificiale, ma allo stesso tempo è reale, è transizionale. Anche la realtà virtuale è reale. Ci porta in un mondo di colori completamente nuovo" afferma Gómez. Nel caso di Oniric, volevano creare un colore molto pulito, chiaro e privo di particelle. "Abbiamo immaginato un lago calmo e onirico nel mondo virtuale... Da qui la sua chiarezza con toni verdastri che ci trasportano in altre realtà."

Tele in movimento

Un colore viene percepito in modo completamente diverso quando viene applicato su carta, tessuto o metallo. "La stessa cosa accade se viene applicato a oggetti piccoli o grandi, o se viene visto in luce naturale o artificiale. Quindi creare un colore per un oggetto grande come un'auto, che sarà visto anche in movimento, è una bella sfida" dice Gómez. Liminal ne è un chiaro esempio. "È un rosso che può essere percepito come più arancione o più magenta a seconda di come la luce lo colpisce, poiché contiene diversi pigmenti. Così, l'auto rivela diverse sfumature mentre ci si muove intorno ad essa o si cambia l'angolo di visione" aggiunge.

Insieme a Hypnotic, questi due colori sono esclusivi per i nuovi modelli SEAT Ibiza e SEAT Arona. Oniric è già disponibile, e Liminal sarà disponibile a partire da marzo 2026, pronto a ravvivare le strade e le vie di tutto il mondo.