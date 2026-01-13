Il 2026 inizia sotto il segno del successo per la casa nipponica. La nuova Nissan LEAF ha ufficialmente ottenuto il prestigioso titolo di "Migliore Auto Compatta al Mondo" , conferito dalla giuria del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY). Questo riconoscimento, unico nel suo genere poiché composto da 84 giornaliste specializzate del settore automotive, premia la terza generazione della vettura che ha aperto la strada alla mobilità elettrica di massa.

Design e piattaforma: la rivoluzione CMF-EV

La nuova LEAF non è solo un’evoluzione, ma una vera rivoluzione tecnica. Costruita sulla piattaforma modulare CMF-EV (condivisa con Nissan Ariya), la vettura abbandona le forme tradizionali per un design aerodinamico ed elegante da crossover.

Grazie all'architettura avanzata, la LEAF offre ora un comfort di bordo superiore, supportato da uno schema di sospensioni MacPherson all'anteriore e un raffinato sistema multi-link al posteriore, garantendo equilibrio e controllo in ogni condizione di guida.

Prestazioni e autonomia: fino a 622 km con una ricarica

Il cuore pulsante della nuova Nissan LEAF è un motore elettrico capace di erogare 160 kW (218 CV) di potenza e una coppia immediata di 355 Nm. Le prestazioni sono brillanti, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in soli 7,6 secondi.

Per quanto riguarda l'efficienza, Nissan propone due opzioni di batteria:

52 kWh per chi cerca agilità urbana;

75 kWh per i grandi viaggiatori, garantendo un'autonomia estesa fino a 622 km.

Tecnologia di ricarica e infotainment Google Built-in

Una delle innovazioni più apprezzate è il sistema intelligente di gestione termica della batteria. Lavorando in simbiosi con il Route Planner di Google Maps, l'auto prepara la batteria alla temperatura ottimale prima dell'arrivo alla colonnina, massimizzando la velocità di ricarica.

All'interno, l'esperienza digitale è dominata da schermi da 14,3 pollici con la suite di Google integrata, che permette di gestire navigazione, clima e app tramite comandi vocali intuitivi.

Sicurezza al top con ProPILOT e visione 3D

La sicurezza è garantita dalle tecnologie ProPILOT Assist con Navi-link, che regola automaticamente la velocità in base ai limiti e alle curve autostradali. Di particolare rilievo è il nuovo Around View® Monitor con funzione 3D.

Grazie alla tecnologia del "cofano trasparente", il guidatore può visualizzare sul display la posizione esatta delle ruote anteriori e gli ostacoli circostanti, evitando danni ai cerchi e alla carrozzeria durante le manovre più strette.

"Questo premio rafforza il nostro impegno a rendere i veicoli elettrici accessibili e desiderabili per tutti i clienti", ha dichiarato Ivan Espinosa, Presidente e CEO di Nissan.