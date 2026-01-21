Bisogna ascoltare il mercato

Per mantenere un rapporto con il consumatore finale sempre vivo ed essere competitive le aziende automobilistiche devono effettuare un livello di investimenti enorme e gli eventuali errori commessi nel lancio di modelli che non incontrano le aspettative del mercato, come programmato, li pagano veramente salati. Per programmare c’è bisogno di certezze di medio e lungo periodo, certezze garantite dai decisori politici. Il loro compito è rendere la vita delle aziende e dei consumatori più certa e facile possibile, cercando di evitare l’andirivieni di regolamenti e provvedimenti che creano un clima di sfiducia. Ma il compito di mantenere una visione equilibrata dello sviluppo e della innovazione non è soltanto dei decisori politici. Anche i consigli di amministrazione delle grandi aziende automobilistiche globali, hanno un ruolo primario per non far deragliare l’industria.

I capi devono ascoltare i clienti, interpretare il mercato e avere la forza di contrastare i percorsi ideologici che il mondo della politica intraprende per puri calcoli elettorali che spesso non coincidono con la realtà economico/sociale dei vari paesi. Negli Stati Uniti, l’amministrazione precedente aveva abbracciato in pieno la conversione elettrica, ma il mercato no. Il mercato in quella nazione sta scegliendo l’ibrido che appare più di una semplice fase di transizione verso l’elettrico. Dal 2020 al 2025 l’ibrido è passato dal 3,1% al 16,3% del mercato, mentre l’elettrico è soltanto l’8,6% e si è fermato appena cessati gli incentivi. Ascoltare il mercato è il segreto, e la forza e la leadership per spiegarlo bene ai politici è la qualità che i manager devono avere senza esitazione. L’elettrico ha un suo ruolo se ben programmato e implementato, altrimenti no. Molti messaggi mandano il mercato sull’elettrico per le vetturette cittadine. Uno viene anche dai quadricicli che erano in crescita, ma ultimamente sono diminuiti ma non le versioni elettriche che resistono, anzi aumentano. Interessante considerazione, il ruolo dell’elettrico in città, risolvendo il tema caldo della ricarica, è un fatto da sviluppare da parte delle municipalità così come il trasporto merci soltanto elettrico in città. La certezza delle regole sarà di aiuto per programmare gli investimenti in proposito