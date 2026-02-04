Il mercato e come orientarsi

I Costruttori europei, in particolare tedeschi e francesi, occupano sempre la fetta maggiore del mercato con i gruppi VW, Stellantis e Renault, circa il 64% ma non crescono come dovrebbero e stanno perdendo quota a favore dei produttori cinesi che hanno superato il mezzo milione di vetture vendute e chiudono gli ultimi mesi del 2025 con un trend di ulteriore crescita. Nel 2026 continuando così potrebbero avvicinarsi al milione di vetture vendute. Gli americani stanno in grande diminuzione nel mercato europeo, nel quale sembra che non credano più, mentre giapponesi e coreani sono stabili e insieme vendono una vettura su cinque tra i consumatori europei. I cinesi stanno imparando a capire il cliente europeo e presentano vetture di qualità con interni piacevoli, consumi contenuti e promettono di dare molto valore all’assistenza post-vendita. Da recenti ricerche il cliente focalizza il prodotto cinese su vetture per la città e i SUV e Crossover, insomma le vetture per tutti i giorni e quelle alte e capienti adatte a molteplici impieghi. Il quadro delle scelte delle motorizzazioni è molto indicativo. L’elettrico aumenta, il Diesel diminuisce ancora, così il benzina e l’ibrido classico più quello con la spina sono in aumento e rappresentano la maggioranza delle vendite del 2025 e sono un po’ meno della metà del mercato. Se si sommano tutte le vetture che hanno un motore endotermico, ovvero le ibride comprese quelle con la spina più le benzina e le Diesel, parliamo di oltre dieci milioni. Far sparire questa massa di acquisti in meno di dieci anni e sostituirla con l’elettrico sembra una mission impossible. Meglio fermarsi e rivedere tutte le normative.