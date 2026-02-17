Vendita e noleggio veicoli: BIG SB SpA si espande con Ecosistema

Il Gruppo BIG segna una tappa decisiva nella sua strategia di espansione annunciando la fusione per incorporazione di Ecosistema. Questa operazione non è solo un atto formale, ma rappresenta un passo strategico verso il consolidamento di una leadership fondata sull'innovazione e sulla capacità di offrire soluzioni integrate. BIG SB SpA, già punto di riferimento nella mobilità e provider d'avanguardia per i settori del trasporto, del delivery e della logistica, accoglie così ufficialmente la consociata all'interno della propria struttura legale e operativa, rafforzando un percorso di sviluppo volto a garantire risposte sempre più complete e sostenibili a un mercato in costante evoluzione.

L'integrazione nasce dalla volontà di massimizzare le sinergie tra due realtà che hanno sempre collaborato con successo, unificando competenze che spaziano dal noleggio alla vendita, fino ai servizi di allestimento e alla consulenza finanziaria. Sotto un unico brand strategico, il Gruppo BIG si presenta oggi con una struttura più snella ed efficiente, pronta a guidare le sfide della Logistica 4.0. Nonostante l'unificazione, il Gruppo manterrà i brand Ecosistema e Mobilità come entità distinte per garantire un posizionamento chiaro: il primo continuerà a essere il punto di riferimento per la vendita di veicoli e l'allestimento, mentre il secondo si dedicherà esclusivamente al noleggio a medio e lungo termine.

Ambra Cruciani, CEO del Gruppo BIG, ha sottolineato come l'unione delle forze in un'unica entità permetterà all'azienda di agire come partner unico per i clienti, offrendo una solidità finanziaria e un'expertise tecnica senza pari sia nel Centro Italia che su tutto il territorio nazionale. La fusione non modificherà i rapporti in essere con clienti e fornitori, che invece trarranno vantaggio da una gestione centralizzata e da un catalogo di servizi sensibilmente più ampio e digitalizzato.

Questo importante traguardo assume un valore ancora più profondo poiché coincide con il decimo anniversario di BIG. Dieci anni di successi e innovazione che si trasformano oggi in un nuovo punto di partenza, confermando l'impegno costante del Gruppo nel progettare il futuro della mobilità in modo efficiente e sostenibile.