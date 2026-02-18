Noleggio: solo tanti vantaggi

La struttura del mercato italiano nel 2025 conferma le tendenze evidenziate negli ultimi tempi. Diminuiscono gli acquisti dei clienti privati e aumentano le vendite del noleggio, sia a lungo che a breve termine. Il noleggio è un contratto molto interessante per le aziende. I servizi che garantisce, sono una garanzia di costo certo che corrisponde al canone pagato. Ogni tipo di intervento programmato (tagliando) o malaugurata esigenza di riparazione è garantito dalla società di noleggio e incluso nel canone. L’assicurazione è la Kasco che copre tutti i danni anche quelli propri in caso di incidente. In molti casi è prevista anche la vettura sostitutiva. In definitiva con il noleggio si entra in auto, la si mette in moto e per tutto il resto ci pensa la società di noleggio.

La gestione richiede impegno e nel caso delle aziende c’è un responsabile della flotta che provvede al disbrigo di tutti gli impegni burocratici. Per i privati che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine, è più complicato, e c’è spazio di miglioramento per la lavorazione delle pratiche amministrative. Le aziende come quelle del noleggio hanno generalmente due tipi di principali azionisti: le banche o i costruttori di automobili. Queste tipologie di industrie non si possono definire aziende di servizi tipiche e la conversione culturale è richiesta per mettere il cliente al centro e trovare il modo di snellire le procedure e rendere la gestione più veloce. Nel 2025 il noleggio a lungo termine è arrivato a fare circa 350.000 contratti, 35.000 in più del 2024. Un numero importante, diviso tra aziende di noleggio top e aziende di noleggio captive ovvero di derivazione di aziende automobilistiche. Si calcola che la grande maggioranza dei contratti di noleggio sia stipulato da aziende e i privati siano ancora pochi. Le procedure burocratiche lunghe e complicate sono un deterrente per i clienti singoli. Peraltro, il contratto di noleggio si evolve nella sua formulazione e oggi si prevede anche un contratto a consumo, come per la telefonia, che aumenta il potenziale di affinità alle esigenze del mercato. Il cliente è sempre più sensibile al costo di gestione e un contratto a consumo è una risposta concreta. Uno snellimento delle procedure burocratiche favorirebbe il potenziale commerciale del noleggio a lungo termine.