Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Noleggio: solo tanti vantaggi© ANSA

Noleggio: solo tanti vantaggi

Il mercato italiano nel 2025 conferma le tendenze evidenziate negli ultimi tempi: aumentano le vendite del noleggio
2 min

La struttura del mercato italiano nel 2025 conferma le tendenze evidenziate negli ultimi tempi. Diminuiscono gli acquisti dei clienti privati e aumentano le vendite del noleggio, sia a lungo che a breve termine. Il noleggio è un contratto molto interessante per le aziende. I servizi che garantisce, sono una garanzia di costo certo che corrisponde al canone pagato. Ogni tipo di intervento programmato (tagliando) o malaugurata esigenza di riparazione è garantito dalla società di noleggio e incluso nel canone. L’assicurazione è la Kasco che copre tutti i danni anche quelli propri in caso di incidente. In molti casi è prevista anche la vettura sostitutiva. In definitiva con il noleggio si entra in auto, la si mette in moto e per tutto il resto ci pensa la società di noleggio.

La gestione richiede impegno e nel caso delle aziende c’è un responsabile della flotta che provvede al disbrigo di tutti gli impegni burocratici. Per i privati che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine, è più complicato, e c’è spazio di miglioramento per la lavorazione delle pratiche amministrative. Le aziende come quelle del noleggio hanno generalmente due tipi di principali azionisti: le banche o i costruttori di automobili. Queste tipologie di industrie non si possono definire aziende di servizi tipiche e la conversione culturale è richiesta per mettere il cliente al centro e trovare il modo di snellire le procedure e rendere la gestione più veloce. Nel 2025 il noleggio a lungo termine è arrivato a fare circa 350.000 contratti, 35.000 in più del 2024. Un numero importante, diviso tra aziende di noleggio top e aziende di noleggio captive ovvero di derivazione di aziende automobilistiche. Si calcola che la grande maggioranza dei contratti di noleggio sia stipulato da aziende e i privati siano ancora pochi. Le procedure burocratiche lunghe e complicate sono un deterrente per i clienti singoli. Peraltro, il contratto di noleggio si evolve nella sua formulazione e oggi si prevede anche un contratto a consumo, come per la telefonia, che aumenta il potenziale di affinità alle esigenze del mercato. Il cliente è sempre più sensibile al costo di gestione e un contratto a consumo è una risposta concreta. Uno snellimento delle procedure burocratiche favorirebbe il potenziale commerciale del noleggio a lungo termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MondoMotori

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS