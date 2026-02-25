Strategie aziendali e Brand

La complessità dell’industria dell’automobile richiede un lavoro di squadra dove prevalga in ognuno la consapevolezza dei valori del Brand e delle strategie aziendali. Gli ingegneri di progettazione, di produzione e di manutenzione, così gli uomini della finanza e quelli di brand, devono avere conoscenze specifiche dei propri settori. Una volta prodotte, le auto vanno presentate al mercato e vendute. La strategia di brand e la presentazione dei valori è un compito delicato che gli esperti devono svolgere con competenza e attenzione. A valle si innesca il tema della vendita. I concessionari sono chiamati a vendere il prodotto, assicurando la trasmissione al cliente finale dei valori che il brand ha scelto con cura per differenziarsi da tutti gli altri marchi. Questo è un compito molto delicato. Il concessionario è un imprenditore che utilizza i propri capitali per svolgere il compito della vendita e della assistenza post-vendita. Questo ruolo imprenditoriale rafforza il concessionario che compete con tanti altri sul mercato, ma ha successo se soddisfa il cliente finale e stabilisce un rapporto di fiducia con il mercato. Tempo fa alcuni produttori avevano in animo di cambiare la figura del concessionario imprenditore in agente.