Mercato Auto: le vendite dell'usato

L’evoluzione del mercato dell’auto dopo il Covid è arcinota. Vetture molto più care, city car quasi scomparse, offerta nutrita senza riscontro di domanda di vetture elettriche, sbarco dei cinesi con vetture belle e tecnologiche ma con valori del Brand ancora da identificare. Siamo abituati a considerare principalmente il mercato del nuovo e dedichiamo poca attenzione al mercato dell’usato. Errore perché il mercato del nuovo ha perso mezzo milione di auto rispetto al periodo pre-Covid, mentre il mercato dell’usato è cresciuto di 100.000 unità e numericamente è il doppio del nuovo. La struttura dell’offerta è sempre la stessa, circa il 60% delle vendite avviene fuori dal mondo delle concessionarie. Metà delle vetture vendute hanno più di 10 anni, circa il 25% meno di cinque anni e il restante 25% tra sei e dieci anni. L’anzianità media delle vetture usate vendute è aumentata a 11 anni circa. L’usato a differenza del nuovo si vende molto anche in Europa.