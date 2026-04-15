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Mercato Auto: le vendite dell'usato© APS

Mercato Auto: le vendite dell'usato

L’usato a differenza del nuovo si vende molto anche in Europa
di Massimo Ghenzer
2 min

L’evoluzione del mercato dell’auto dopo il Covid è arcinota. Vetture molto più care, city car quasi scomparse, offerta nutrita senza riscontro di domanda di vetture elettriche, sbarco dei cinesi con vetture belle e tecnologiche ma con valori del Brand ancora da identificare. Siamo abituati a considerare principalmente il mercato del nuovo e dedichiamo poca attenzione al mercato dell’usato. Errore perché il mercato del nuovo ha perso mezzo milione di auto rispetto al periodo pre-Covid, mentre il mercato dell’usato è cresciuto di 100.000 unità e numericamente è il doppio del nuovo. La struttura dell’offerta è sempre la stessa, circa il 60% delle vendite avviene fuori dal mondo delle concessionarie. Metà delle vetture vendute hanno più di 10 anni, circa il 25% meno di cinque anni e il restante 25% tra sei e dieci anni. L’anzianità media delle vetture usate vendute è aumentata a 11 anni circa. L’usato a differenza del nuovo si vende molto anche in Europa.

Insomma, è un mercato da prendere molto sul serio e trovare un modello di business che ne assecondi la domanda sempre alta e crescente. Vendere l’usato è diverso che vendere il nuovo e molti concessionari stentano a organizzarsi per presidiare questo importantissimo settore di mercato. Vendere l’usato è attività imprenditoriale complessa. Si tratta il prezzo d’acquisto e si stabilisce il prezzo di vendita e bisogna avere sufficiente capitale circolante per sostenere uno stock di vetture assortito. Non sono molti i concessionari che investono pesantemente nel mercato dell’usato. Le stesse case dedicano poca attenzione alla organizzazione dell’usato, e limitano le iniziative a corrispondere dei premi al ritiro dell’usato a fronte della vendita di una vettura nuova. Nel 2019 per ogni vettura nuova venduta si vendeva 1,6 di usato, nel 2025 si è passato a due usati per un nuovo. Questo trend di crescita dell’usato è prevedibile che continui. I prezzi del nuovo sono inaccessibili per molti consumatori, che si rivolgono al mercato dell’usato con maggiore convinzione e fiducia su di una base qualitativa di vetture usate più credibili che in passato.

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