Filosa traccia la strada

Il piano strategico Stellantis è stato presentato dal Ceo Filosa in Michigan, USA, non a caso. La centralità dei brand americani, RAM e Jeep, si accompagna all’importanza dei volumi di Peugeot e FIAT. Questi i 4 Brand tra i 14 del gruppo scelti come testa di serie per gli investimenti. La grande maggioranza delle risorse economiche andranno per loro, gli altri Brand non saranno negletti ma avranno un ruolo più limitato e regionale. La scelta ha una sua logica e focalizza un impegno realistico del Gruppo nella lettura dei mercati e delle esigenze dei consumatori. Il distacco dal piano di Tavares è netto. La cosa più logica è stata la scelta della neutralità tecnologica. Non si mettono tutte le fiches sull’elettrico, e non si dimenticano i motori endotermici e l’ibrido anche plug-in, che avranno un ruolo rilevante. Una conversione ad U aspettata, che riporta Stellantis a considerare il mercato come il punto di riferimento delle scelte industriali e di Brand.